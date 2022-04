Ema BRIAND - APTEL

Aprés un séjour de 3 ans à Londres, un passage par Istanbul, Seoul et Jérusalem, je suis à Panama depuis Novembre 2012.



Actuellement, je suis gestionnaire au Service Commun de Gestion de lAmbassade de france au Panama. Je suis égalemenent forte d'une expérience professionnelle en tant que Contrôleuse de Gestion dans une entreprise de Marketing mondiale CREATA.



Je parle donc désormais couramment l'anglais, et j'ai un niveau moyen en espagnol



Ces différentes expériences m'ont permise de développer mon adaptabilité et mes capacités d'intégration ainsi qu'une facilité d'apprentissage.



Mes compétences :

International Relations

Business

Finances