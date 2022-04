Emamnuel BASTIAN

OPCVM :

Fonds d’investissement classiques (actions, obligations, Mortgages Back, Contrats à terme) ainsi que fonds de fonds et fonds de hedged funds.

Management d'une équipe de 3 Managers reprenstant un group de 40 comptables.

Relation quotidienne avec le client aux Etats-Unis et au Japon.

Lancement de nouveaux fonds sur le marché tant au niveau des structures ques des actifs.

Résolution de problèmes liés au cadre juridique Luxembourgeois.

Résolution de problèmes liés au travail et au personnel.

Organisation permanente du groupe de travail.

Préparation des audits et liaison avec les auditeurs externes pour les réconciliations.

Préparation de rapports pour le client



Mes compétences :

OPCVM