Emanuela MONNI

Depuis Juin 2011: HOTEL LANCASTER 5* PARIS



RESPONSABLE DES RESERVATIONS

Contrat à durée Indéterminée – Cadre



• Réservations, gestion, comptabilité et suivi des demandes individuelles, de groupes, des Grands Comptes et des Tour Opérateurs.

• Yield Management: étude de la stratégie tarifaire du mois en cours et des 3 mois à suivre à travers l’analyse du pick up journalier, des résultats de l’année précedente, des objectifs et de la concurrence.

Application des tarifs sur le site web de l’ hôtel, sur le logiciel Channel Direct qui regroupe

Lastminute.com, Expedia.com,Booking.com, Splendia, Tablet, HRS.

• Création de packages tarifaires dans Opera, sur la base des prix négociés avec les sociétés et les Tours Opérateurs.





De Mai 2007 à Juin 2011: HOTEL TRYP FRANCOIS 3* PARIS - SOLMELIA FRANCE



RESPONSABLE DES RESERVATIONS

Contrat à durée Indéterminée - Agent de Maîtrise



• Réservations, gestion, comptabilité et suivi des demandes individuelles, de groupes, des Grands Comptes et des Tour Opérateurs.

• Yield Management: étude de la stratégie tarifaire du mois en cours et des 3 mois à suivre à travers l’analyse du pick up journalier, des résultats de l’année précedente, des objectifs et de la concurrence.

Application des tarifs sur le site web de l’ hôtel, sur le logiciel Ratetiger qui regroupe Lastminute.com,

Expedia.com, Booking.com et Laterooms, ainsi que autres sites web partenaires (Hotel

Color, Bancotel, Hotelplus et H.R.S).

• Création de packages tarifaires dans Sihot (logiciel de l’Hotel), sur la base des prix négociés avec les sociétés et les Tours Opérateurs.





De Novembre 2005 à Avril 2007: EVOLUTION VOYAGES Paris - Tour Opérateur



FIT MANAGER

Contrat à durée indeterminée Niveau 5



• Réservation et gestion des demandes des tours operateurs Russes, Ukrainiens et du Kasakstan pour leurs séjours en Italie: (hôtels, excursions culturelles, transfers en voiture, avion privé ou hélycoptère)

• Organisation des Fam Tryp et Educationals en Italie (Liguria et Les Alpes), pour les agents de voyages Russes, Ukrainiens et du Kasakstan: élaboration du programme, réservation des billets d’avion, des transfer et des hôtels, présence pendant le voyage, rencontres commerciaux avec les Responsables des établissements.

• Assistante à la production: négotiation tarifaire auprès des hôteliers et des differents prestataires de services, élaboration de la brochure semestrielle.



De Février 2004 à Octobre 2005: Le Meridien Fortevillage Resort 5*

S. Margherita di Pula, Sardaigne

Coordinatrice Tour Operateur dans le departement Sales & Marketing



• Négociation annuelle avec les tours opérateurs des différents marchés

• Organisation et suivi des “sites inspections” des tour opérateurs

• Gestion, comptabilité et suivi des demandes de réservation



De Novembre 2003 à Janvier 2004: Le Meridien Fortevillage Resort 5*

S. Margherita di Pula, Sardaigne

Sales Manager:

Prospection téléphonique des grands comptes du Nord de l’Italie

Confirmation des rendez-vous et visite auprès des entreprises.



De Mai 2001 à Octobre 2003 : Le Meridien Fortevillage Resort 5*

S. Margherita di Pula, Sardaigne

Agent des réservations individuelles



Réservation, comptabilité et suivi des demandes de réservations individuelles



De Novembre 2000 à Avril 2001 : HOTEL Francis 3* Bath Spa, Angleterre

Réceptionniste



Check-in, check-out, accueil client, relation client





De Janvier 1996 à Octobre 2000 : HOTEL St Efis 4* Pula – Sardaigne

Réceptionniste



Check-in, check-out, accueil client, relation client, réservations





De Janvier 1995 à Novembre 1995 : Site Archéologique Nora (ancienne ville Phénicien,

Punique et Romaine) Pula, Sardaigne



Employée: accueil et suivi des visiteurs du site



FORMATION



 Baccalaureat en langues étrangères “Istituto Femminile Statale Grazia Deledda” de Cagliari (Sardaigne) année 1994.

 Cours d’ Anglais pour le tourisme



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Français

Hôtellerie

Italien

Management

Réservations

Revenue management

Service client

Tourisme