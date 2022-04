Emanuelle DESCOMBES

Graphiste print de formation et directrice artistique,

je complète aujourd'hui mon profil grâce au développement de compétences web créatives et techniques.

A l'écoute et polyvalente je propose des concepts et solutions adaptés à la demande du client tenant compte des contraintes existantes...







Mes compétences :

Publicité

Graphisme

Design graphique

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication

Community management

Rédaction