Je suis très attachée à la valeur humaine et j'oriente ma stratégie de communication ou de management toujours dans le respect de l'humain.

Sans les collaborateurs, une entreprise, un service n'est rien, c'est la valeurs humaine qui fait progresser et évoluer.

Au fil de mes expériences, j'ai acquis une méthode de travail me permettant de piloter des projets divers et variés.



Mes compétences :

recherche

relation publique

communication

dynamique

chargée de communication