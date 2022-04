émélie BOYER

BAC Scientifique

Prépa HEC

Maîtrise de Droit Privé

CAPET Eco-gestion Commerciale

Certifiée DNL anglais

Référente pour les projets à l'international

Personnalité Experte Associée auprès des CCE



Enseignante en Commerce International au niveau BTS.

Coordinatrice zone nord du réseau européen école/entreprise NETINVET.

Coordinatrice européenne "Commerce International" du réseau "mobilité professionnelle européenne" EREIVET.

Chargée de mission "Coopération internationale" pour le Rectorat.

Formatrice GRETA pour Distance Zéro, formation franco-belge, domaine "droit de l'informatique".

Formatrice Chambre des Métiers, domaine "stratégie commerciale".

Intervenante en Techniques de Vente au niveau LMD pour l'URCA.

Formatrice en Interculturalité au niveau LMD pour l'URCA.

Intervenante en Techniques d'Expression dans le monde du travail au niveau L2 pour l'URCA.

Jury pour la VAE "BTS Informatique de Gestion"





Experte dans la gestion de projets (séminaire interculturel, salon du 4x4 , événementiels, missions export, rencontre école-entreprise, développement de partenariats étrangers...) et la communication interculturelle (animation d'ice breakers, sensibilisation au développement personnel et la découverte de l'Autre), ce qui me passionne c'est le «faire travailler ensemble».





Qualités: dynamique, volontaire, rigoureuse.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Enseignante

Interculturalité

International

Management

Management de projets

Microsoft Expression

Négociation

Techniques de vente

Vente

Voyage

Enseignement

Gestion de projet

Formation