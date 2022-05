Emeline CLEMENT

Je suis ergothérapeute depuis Octobre 2009 et j'ai démarrer par un CDD à Maison Blanche, puis par un Centre de Jour en psychiatrie afin d'approfondir mes connaissances et de découvrir une population nouvelle.

J'ai réaliser mon mémoire avec des patients en psychiatrie chronique, par le biai du milieu de l'eau.



Depuis Juillet 2012, j'exerce au sein de deux services, dans un IME et dans une MAS.

Travail très enrichissant, deux population différentes et intéressantes.



Mes compétences :

Ergothérapie