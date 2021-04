Emilie AUBARD

Apres plus de 10 ans d'experience dans le domaine des services en BtoB, j'ai pris conscience de la puissance du digital et de sa place dans le business. J'ai entame une reconversion professionnelle dans ce domaine mais la situation sanitaire ne m'a pas permis de continuer mon projet.



Mon experience me donne une vision tres pragmatique et commerciale de la communication.



Mes compétences :

Fidélisation client

Organisation d'évènements

Informatique

Animation de réunions

Audit qualité

Création documentaire

Négociation commerciale

Community management

Animation réseau agents commerciaux

Communication

Prospection commerciale

Appels d'offres

Chiffrages

Analyse web

Communication digitale

Connaissances juridiques

Lecture de plan