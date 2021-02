Emilie AYMOND

Forte de 5 ans d'expérience en tant que commerciale export junior et de 2 ans d'expérience dans le milieu des assurances maritimes, je suis à la recherche d'un poste de responsable Administration des Ventes / logistique à l'export.



Le poste que j'occupais chez les Etablissements Pierre Leveugle, un négoce spécialisé dans l'import/export de quincaillerie et matériaux du bâtiment, m'a permis d'appréhender de manière opérationnelle l'administration des ventes ainsi que la logistique export. Suite à cela, j'ai intégré les effectifs d'un courtier en assurance maritime, Filhet-Allard Maritime, au sein du service sinistre et recours. Cette dernière expérience m'a permis d'intégrer à mes compétence la gestion de sinistres, ce qui est un atout dans la gestion quotidienne des opérations export.



Ayant travaillée dans divers domaines d'activités (le bâtiment, l'horticulture, le prêt-à-porter, etc...), je sais m'adapter rapidement à tout type de produits. De plus, je maitrise les différents aspects de l'export: de la prospection au transport international.



Mes différentes expériences professionnelles ont développé mon sens de la rigueur et de l'organisation ainsi que mes capacités d'analyse afin d'être toujours réactive face à de nouvelles problématiques.



Dynamique dans la vie comme dans mon travail, à l'écoute des clients avant tout, je cherche à intégrer une nouvelle entreprise, où je pourrais mettre en oeuvre toutes mes compétences afin de développer son activité export.



N'hésitez surtout pas à me contacter !



Mes compétences :

Export

Commerce international

Logistique

Import

Transport maritime

Assurance

Gestion de litige

Incoterm