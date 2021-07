Emilie DAMON

J'interviens depuis une dizaine d'années dans la mise en œuvre de systèmes d'information (SI) à tous les niveaux : pilotage de projet/encadrement d'équipe jusqu'à 15 personnes, conception fonctionnelle de système, maintenance et évolution.

Intervenant dans le secteur de l'énergie et des Utilities, j'ai développé mon expertise fonctionnelle du secteur et de ses métiers (transport, distribution, consommation).



Aujourd'hui, je souhaite m'investir au sein d'une entreprise du secteur énergie/environnement en tant que responsable fonctionnel MOA SI : participer à la mise en oeuvre de SI innovants, adapter le SI aux spécificités de l'entreprise, être l'interface entre les directions métier et les équipes informatiques, accompagner les utilisateurs dans leurs nouveaux modes de fonctionnement.





Domaines de compétences : Conception de processus métier, conception et analyse fonctionnelle, gestion de projet, management d'équipe



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

Java EE

Java

Gestion de projet

Spécifications fonctionnelles

Assurance qualité

Analyse fonctionnelle

Management