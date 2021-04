D'un naturel dynamique, rigoureuse et consciencieuse, j'ai su m'adapter et relever les challenges proposés durant mon parcours.

Mes différentes expériences ont développé mon goût et mon attrait pour le droit immobilier, que ce soit par la négociation, la gestion ou la rédaction d'actes juridiques.

Toujours à la recherche de nouvelles opportunités m'aidant à évoluer et à découvrir de nouveaux aspects de la profession, j'étudie toutes propositions.