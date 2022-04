Julie FILOCHE

Depuis Septembre 2010

Responsable Qualité; Autret traiteur



Octobre 2005 Septembre 2010

Responsable Qualité ; société Pâtisserie La Romainville ; Clichy sous Bois (93)

Missions :

Au niveau d'un laboratoire de fabrication :

- Concevoir, définir, organiser et mettre en oeuvre les différentes procédures garantissant la qualité des produits,

- Superviser et suivre le contrôle des matières premières, des moyens de production, des produits semi-finis et des produits finis,

- Participer à l'amélioration des procédés de fabrication, de l'organisation de la production et des équipements productifs

- Mise en place de la norme ISO 22000 en cours (certification prévue en juin 2010)



Au niveau des boutiques de ventes :

- Former le personnel de vente aux bonnes pratiques d'hygiène,

- Suivre et améliorer l'hygiène



Au niveau de la plateforme logistique :

- Concevoir, définir, organiser et mettre en oeuvre les différentes procédures garantissant la qualité de stockage des produits et de leurs transports,

- Former le personnel aux règles d'hygiènes



Sept 2004 - Sept 2005

(apprentissage)

Apprentie Assistante Qualité ; société Pâtisserie La Romainville ; Clichy sous Bois (93) :

Missions :

- Rédaction du manuel HACCP (recettes, diagrammes de fabrication, gestion des risques)

- Réalisation d'une demande d'agrément sanitaire pour l'ouverture d'une glacerie en Avril 2005

- Réalisation de formation auprès du personnel

- Suivi, Amélioration de l'hygiène dans les locaux de fabrication.



Avril 2004 - Juin 2004

(stage) Stage à la Ste SOREDAB (Société de Recherche et de Développement Alimentaire BONGRAIN) La Boissière Ecole

Mission : Identifier, caractériser et conserver des souches ;intérêt technologique fromager



Mes compétences :

Amélioration continue

Audit

alimentaire

assurance qualité

microbiologie

Gestion de projet

ISO