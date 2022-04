Marceline BOURGEOIS LAROQUE

Au sein du service Qualité d'une usine de production et conditionnement de fragrances de luxe de 300 personnes environ, j'ai en charge le management de l'assurance qualité du site (laboratoire matières premières et fabrication jus, laboratoire produits finis et système qualité).



Mes compétences :

esprit d'analyse

synthèse

animation de groupes de travail

aisance relationnelle

curiosité

amelioration continue

outils d'aide à la décision

mise en place et suivi d'indicateurs