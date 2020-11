Emilie FRECCHIAMI

Analyste de données Affaires Réglementaires



Je suis actuellement en CDI au sein du département Regulatory Affairs and Products Safety de Givaudan, leader mondial de l'industrie de la parfumerie et des arômes.



Mes différentes missions aux Affaires Réglementaires m'ont permis d'acquérir des compétences solides: expertise matières premières de parfumerie, connaissance des réglementations les plus importantes (IFRA, Directive Cosmétique), analyse et interprétation des cahiers des charges clients, développement de nouveaux outils informatiques.



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Chimie

Chimie analytique

Chimiste

Ingénieur Chimiste

Parfum

Parfumerie