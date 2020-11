Emilie JUSOT

Forte dune expérience professionnelle concrète, je débute ma carrière en 2004 en participant à la création d'un nouveau magazine féminin d.Modes. J'y travaille en tant que responsable des rubriques High Tech, Culture, Petit Journal (actualité féminine) et Fooding.



Par la suite, je publie plusieurs articles pour le Figaro ainsi que pour le magazine Voyage de luxe. Ces derniers me permettent donc d'exercer la profession que j'ai choisie tout en utilisant mon expérience et ma passion pour la découverte du monde.



En 2006, je rejoins Easyvoyage.com où je débute comme chef de rubrique. Puis, en 2009, je deviens rédactrice en chef adjointe. Easyvoyage est un site éditorial spécialisé dans le tourisme. Il regroupe 252 destinations dans le monde. Je suis moi-même responsable entre autres d'une quarantaine de pays.



Mes qualités principales sont l'investissement dans les projets que je réalise, le courage, la curiosité, la rigueur et la ponctualité. Je mets un point d'honneur à terminer ce que j'ai commencé.



Mes compétences :

Presse

rédactrice

Tourisme

Voyage

Rédaction

Journalisme