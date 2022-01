Emilie LLORENTE

Un Master 2 en Communication Globale et 14ans plus tard JE ME METS AU DIGITAL pour être TOTALEMENT OPÉRATIONNELLE 3.0 !



MEDIA INSTITUTE :

Stratégie et Communication Online



OPENCLASSROOMS :

Chef de projet Multimedia / Community Manager / Référencement Web / Twitter / MailChimp



L'Ecole des Métiers du WEB :

En 2015, j'ai complété mon Master2 avec les parcours pro "WebMarketer".

Depuis janvier 2016, je suis le parcours pro "E-commerce", avec 2 options "E-Réputation" et "Illustrator".



Je suis le programme pour StartUp "Koudetat On Demand" / The Family



Le Wagon / The Family :

Découverte et perfectionnement HTLM, CSS, JavaScript, PHP, WordPress avec les programmes "Cet été, je code" et "Web Design Xpress"





A suivre...



NB : INFO IMPORTANTE = JE NE SOUHAITE PLUS TRAVAILLER EN AGENCE d'ARCHITECTURE et BET !!!

J'indique mon expérience dans ce secteur juste à titre d'information sur mes missions au service communication et administration



Mes compétences :

Ressources humaines

Comptabilité générale

Services généraux

Organisation d'entreprise

Courriers/organisat°

Accueil physique et téléphonique

Photoshop

Appels d'offres

Relations Presse

Powerpoint

Relations publiques

Promotion artistique

Management

Suivi de chantier

Indesign CS5

Architecture

Culture

Musique