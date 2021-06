Emilie MEUX

Diplômée d’un master Aliments-Microbiologie-Assurance Qualité, j’ai pu acquérir les connaissances nécessaires dans les domaines du contrôle et de l’assurance qualité, les référentiels ISO/IFS ou encore la microbiologie.



Ma formation a été renforcé par des stages en industries pharmaceutiques et agroalimentaires où j’ai pu acquérir des compétences sur les démarches qualité (5M), l’hygiène, les BPF, les contrôles qualité, la traçabilité et les normes/certifications.



Mes différentes expériences ont complété mes compétences en assurance qualité avec la mise en place et l’obtention de l’ISO 22000, sa mise à jour suivant l’ISO 22002 et les remarques des audits clients, le suivi de la démarche HACCP ou encore la gestion des non conformités internes et fournisseurs en étant en lien avec les différents services de l’entreprise afin de régler efficacement les litiges pouvant avoir un impact sur la qualité et la production des produits.



Dotée d’un bon sens relationnel et particulièrement motivée pour un travail en équipe, je saurai rapidement m’adapter à votre environnement et aux enjeux de votre entreprise.

De plus, la rigueur, l’organisation et le souci du détail sont des atouts que je saurai mettre au service de votre entreprise.



Je vous propose alors mes compétences en vue d'une collaboration réussie.



Mes compétences :

réclamations fournisseurs

Qualité

Assurance qualité

HACCP

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/SAP

ISO 22000

Contrôle qualité