Disposant de 4 années d’expérience dans la comptabilité et le contrôle de gestion, j'ai pu développer de solides compétences grâce à la réalisation de missions variées : suivi des comptes, clôture mensuelle des comptes, budgéter les charges à payer et les provisions, TVTS...



Mes atouts :

• Sens des responsabilités

• Travail en toute autonomie et en équipe

• Rigoureuse, organisée, méthodique

• Capacité d'adaptation



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Informatique

Trésorerie

Comptabilité