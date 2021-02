Emilie Sauvage "Ame Sauvage" aime à se définir comme une artiste passionnée. Artiste de son temps, on peut lire dans son regard une envie de scruter le monde et de le restituer en couleurs de rêve, de se laisser envoûter et fasciner par la nature humaine et toutes ses émotions ; une envie de prendre tout ce que lui offre la vie !



Elle a choisi de travailler dans un registre abstrait, à tout le moins non figuratif, le plus spontané possible, immédiat, qui lui permet d'exprimer les sentiments les plus profonds, ses rêves aussi, qui deviennent ainsi, pour tous ceux qui savent voir, accessibles, visibles !



Sa peinture est pleine de vie et on y devine, mieux, on y voit véritablement, cette curiosité de tout qui est la sienne, ce désir, toile après toile, de découvrir un peu plus profondément, au fil de ses créations, qui elle est, qui est l'autre mais surtout de tenter de percer ce mystère formidable de l'œuvre en chemin, qui s'offre, se révèle, que l'on accueille.

Le mystère de la création !



Son univers est bien cerné: Emilie parle de « royaume » entre deux, entre le rêve et la réalité. Un monde surréaliste qui laisse toujours une belle place au rêve mais aussi à l'absurde et à l'inconnu. Tout y devient possible, joyeux, heureux : humain !

Rêver, s'évader, s'envoler, voyager, rendre visibles les choses les mieux cachées ; voici sa démarche première. Productive, tellement sa peinture lui est vitale. Comme une respiration.



Chimiste, quand dans son atelier elle teste le coloris, ose les associations, cherche résolument à donner des couleurs à la vie. Aventurière aussi, lorsque avec sa peinture, elle ose un voyage, dont elle ne connaît ni la destination, ni la durée du trajet.



Mais ce n'est pas tout. Emilie est avant tout, une belle nature… humaine qui attire déjà et ne va pas manquer de continuer à attirer toutes les sympathies. Tellement humaine dans son envie de partager ses voyages imaginaires, dans son envie de rencontres et d'échanges. Dans son désir que l'autre s'attarde, regarde, entre dans ses œuvres. Elle offre !



Coloriste avant tout, son trait et sa personnalité artistique sont bien affirmés. Humble et passionnée, elle permet au spectateur de ressentir immédiatement face à son travail, une énergie immense, palpable au premier regard ; c'est certain, elle n'en restera pas là!



