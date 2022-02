Emilien BLOCH

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur à l'INSA de Lyon depuis 2007, j'exerce ma fonction de Maître d'Oeuvre en Génie Civil et Bâtiment Industriel auprès de nombreux clients, tant publics que privés.

Mes missions sont variées, allant de la conception du projet jusqu'au suivi des travaux d'exécution. Je suis garant des résultats et de la bonne tenue du projet, en termes de sécurité, de technique, d'économie et de délai.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Génie civil

Bâtiment

Béton

BTP