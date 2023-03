Emmanuel BRAMLY

Je suis en passe de terminer cette année de réorientation professionnelle au cours de laquelle je souhaitais obtenir un diplôme de Chef de Projet MOA.



Chacune de mes expériences professionnelles m’a permis d’exécuter quotidiennement des tâches inhérentes à la gestion de projets. J’ai ainsi pu analyser les besoins utilisateurs, les retranscrire en vue d‘être exécutés par la MOE, coordonner les différents acteurs, animer les comités de pilotage et faire beaucoup de travail rédactionnel chez Iguane Solutions et Ikoula.

J’ai aussi eu la charge de gérer une équipe, d’organiser leurs plannings, d’être le garant du respect des règlementations et de la qualité chez SAS/Valet.



J’ai démontré lorsque je travaillais dans le domaine de l’hébergement que je possédais une excellente capacité d’analyse et de synthèse, énormément de rigueur dans mes comptes rendus.

Mes 3 années dans le transport et le dépannage de véhicules m’ont permis de développer ma faculté à anticiper les risques mais aussi à faire preuve de souplesse et d’adaptabilité afin de respecter les délais imposés.



Au cours de cette année, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances mais surtout en acquérir de nouvelles, que ce soit chez Carte Blanche Partenaires ou à l'IPI.



Ayant obtenu mon diplôme le 22 septembre 2017, je termine mon contrat de professionnalisation mi octobre avant de me lancer pour de bon dans cette profession.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Infogérance

Transport routier

Configuration informatique

Relation fournisseurs

Planification

Négociation commerciale

Datacenter

Open Source

Microsoft

Management

Saas

Cloud computing