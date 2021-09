Emmanuel DUJARDIN

Pilotage de projets : création, déploiement et modernisation des réseaux fixes et mobiles des opérateurs



Management déquipes (jusquà une vingtaine dingénieurs et techniciens) : organisation, pilotage, encadrement, animation, recrutement et formation



Suivi financier des affaires : gestion des stocks, réalisation des devis, facturation et analyse de la rentabilité des affaires



Reporting : Présentation des indicateurs de performance et élaboration de plans dactions



Ingénierie des réseaux : définition de larchitecture, conception et suivi du déploiement



Rédaction et négociation de contrats, analyse et maitrise des risques



Rédaction des méthodes, des procédures et des documents dingénierie



Elaboration et gestion des budgets



Relationnel clients, fournisseurs et sous-traitants



Audit du réseau et de lorganisation des équipes techniques dun opérateur mobile



Réponses aux appels doffre de marchés publics



Dynamique, rigoureux, esprit danalyse et de synthèse