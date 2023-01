Emmanuel GAUDIN

Fort de plus de 15ans d’expériences en Supply Chain Internationale dans des environnements très exigeants (Grande Distribution, Agro-Alimentaire, Chimie, Aéronautique, high-tech) et au sein d’entreprises de tailles diverses (d’ETI à Groupes Internationaux), je me propose de vous accompagner, que vous soyez une TPE, une PME, ou un Groupe, dans vos projets de refonte et d'optimisation de votre dynamique Supply Chain .



Un diagnostic de votre organisation des flux me permettra d'identifier les leviers à faire évoluer, à sécuriser pour contribuer à l’optimisation de vos PROCESS et METIERS :

Achats-Approvisionnements, Planification, Prévisions, Stockage-Transport, ADV, Relation clients, et plus globalement la coordination transversale au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Logistique

Logistique transport

Supply chain

Transport

Management