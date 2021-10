Emmanuel KIANG

Issu d'un background commercial par mes expériences professionnelles et par ma formation, j'ai réussi à allier mes points forts qui étaient mon dynamisme et ma pluriculturalité dans l'entreprise de l'association Jeune Chinois d'Europe. Par l'intermédiaire de ce dernier j'ai pu développer de nouveaux savoirs comme le management, la direction de projet,l'élaboration d'un cahier des charges et aussi appliquer certaines théories reçus au cours de ma formation.

Mes différents voyages et connaissances m'ont permit de me perfectionner non seulement en langue chinoise et anglaise mais aussi d'améliorer la compréhension des cultures différentes et apprendre à gérer des conflits pluriculturels. Cela m'a fait comprendre l'importance des enjeux de la pluriculturalité d'un groupe et la gestion de celle-ci.

Enfin, passionné de marketing communication et notamement en évênementiel, je supporte de nombreuses charges dans le cadre de l'organisation de A à Z de différents évenements organisé dans le cadre de mon association ou en dehors.



Disponible actuellement, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du Marketing/ commercial ou gestion de projet.



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Maroquinerie

acheteur

Chef de produit

Chef de projet

Chinois

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Communication

Community manager

Evénementiel

International

International Marketing

Manager

Marketing