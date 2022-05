Solenn LAUNAY

Depuis Janvier 2012 : Ingénieur projet chez AKUO Biomass (filiale d'AKUO Energy). Gestion d'un projet de Cogénération d'énergies à partir de biomasse (bois). Chantier en Picardie. MSI prévu Q3 2013.



nov. 2009 / dec. 2011 : Commissioning engineer: Technip France - Paris (France)



may 2008 / 2009 : Handover coordinator: Technip – TPC Join Venture - Dung Quat (Vietnam) – 17 months



Avril-Sept. 2007 : Stage de fin d'étude OTV France Sud (Véolia)



2006-2007: 3A: Axe d’approfondissement: Génie des procédés.



2005-2006: Année de césure entre ma 2ème et 3ème année de cursus: 2 stages en entreprises à l’étranger (Mexique et Pays-Bas).



Centres d'intérêts:

-Développement durable, nouvelles énergies, environnement

-Gestion de projet

-Contexte international



Langues:

• Anglais: courant

• Espagnol: courant (6 mois au Mexique)

• Néerlandais: niveau A2 européen



Mes compétences :

Commissioning