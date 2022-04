Emmanuel LONCA

Avoir avoir obtenu un master recherche en informatique, la curiosité et la volonté de partager mes connaissances m'ont poussé à rester au CRIL (Centre de Recherche en Informatique de Lens, UMR CNRS) afin d'y poursuivre une thèse. Dans ce cadre, je mène des recherches dans le domaine de l'aide à la décision multi-critère, sur des problèmes exprimés sous forme de contraintes, dans le but de fournir des méthodes robustes et efficaces pour extraire des solutions de compromis des problèmes combinatoires. En plus de ces recherches, j'ai le privilège de pouvoir enseigner aux étudiants de licence et de master à l'Université d'Artois. Dans le futur, je souhaite continuer à m'épanouir dans les domaine de la recherche et du transfert de connaissances.



Mes compétences :

Informatique