Emmanuel Lucas, dirigeant de l'agence FREELANCE CORPORATE (anciennement OPENHOUSE) spécialiste de l'événementiel depuis plus de 20 ans. On nous doit entre autres l'organisation de : (La première soirée techno parade, le Carnaval de Versailles, l'anniversaire des 30 ans de Marc Dorcel (prochainement les 40 ans) & les soirées Marc Dorcel à Paris et Cannes (Mipcom, Miptv), la décoration de Noêl de l'intérieur du bar ainsi que de l'éclairage

extérieur de l'hôtel Le Fouquet's, les soirées sur la péniche Concorde Atlanthique (tous les week-end pendant 2 ans), les croisières éléctros des soirées parisiennes, l'anniversaire des 20 ans de la radio FG au grand Palais, les soirées Tsugis, le Bal des Princesses (le Bal des Vampires), le tour auto optic 2000, direction des events au Bataclan (durant 4 ans), le lancement du label ED BANGER......

Les projets sont nombreux et ne peuvent être tous mentionnés. Cependant, je serai ravi et honoré d'échanger avec vous sur le sujet et sûrement penser à une éventuelle collaboration.



La pérennité de l'agence repose sur la nécessité à suivre l'évolution des tendances, la clientèle ainsi que la conjoncture économique.

Ainsi, notre société s'est toujours efforcée de prendre l'ensemble de ces paramètres en compte et d'adapter en conséquent son offre.



Les années passent mais notre passion, notre énergie, notre ferveur à satisfaire nos clients est non seulement intact mais celles-ci s'amplifient d'années en années.



L'équipe FREELANCE CORPORATE tenait à remercier chaleureusement toutes les marques, les partenaires, les prestataires de la confiance qu'ils nous ont témoignée.



Nous n'oublierons jamais que votre satisfaction a été, est et sera toujours la clé de notre succès !



Mes compétences :

Audiovisuel

Conception

Evénementiel

Mapping

Multitouch

Video mapping

Tournées promotionnelles

Production audiovisuelle 3D

Soirées d'entreprise

Technologies digitales

Vidéo mapping 3D

Agencement de stands

Gestion de projet

Agencement showrooms

Séminaires d'entreprises

Scénographie

Création de stands

Conventions

Roadshow

Agencement d'espace

Mise en scène

Création d'espace

Wedding planner

Création de bars

Soirées corporate

Projection architecturale