Emmanuel LYS

Innovation dynamisme et autonomie

Tels sont les axes directeurs sur lesquels je veux baser ma progression professionnelle.

Fort de mon savoir faire technique ainsi que de mes expériences dans la direction de projet, je cherche à m'ouvrir sur des perspectives orientées "business" ; je souhaite faire évoluer ma carrière pour développer une vision plus globale et stratégique dans la mise en œuvre de produits et services.



Mes compétences :

EPF

Ingénieur

Network communications