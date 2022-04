Emmanuel MARQUES

Après une formation orientée vers la maintenance d’engins agricoles & travaux publics, et l’obtention d’un BTS Génie des équipements agricoles, j’ai vite été séduit par les perspectives d’avenir que propose l’Afrique.

Mon choix c’est tourné vers Djibouti, où je suis actuellement en poste depuis prés de 6 années. J’ai pu ainsi faire mes armes et mieux appréhender le travail dans un environnement parfois difficile et multiculturel.



Je me suis au départ occupé de la maintenance interne, où j’ai pu considérablement développer mes capacités d’organisation, de planification des taches et de gestion des moyens humains.

Aujourd’hui, et depuis 3 années, j’ai en charge un parc d’engins de manutention, ( grues, reach staker, et élévateurs), j’en assure la gestion et le suivit de la maintenance en relation étroite avec l'atelier.

J’assure aussi la mise en œuvre, la conduite et la supervision des opérations de manutention, notamment celles de levage, (heavy lift), et les transports hors gabarit.



J’ai à cœur aujourd’hui de continuer cette évolution, d’acquérir d’autres compétences, et dans un futur proche de travailler avec d’autres standards tels que ceux du oil&gas. Aussi, je me ferrais un grand plaisir de mettre à profit ma pratique courante de la langue portugaise en complément de l’anglais.





Mes compétences :

Gestion de parc d'engins

Manutention

Transport

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel