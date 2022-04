Emmanuel MARSEILLE

Globalement, j'aide les gens à s'ouvrir à d'autres valeurs et à mieux se connaître. Ils découvrent ainsi le sens de leur vie et peuvent s'épanouir en accord avec leurs convictions profondes.

La Numérologie évolutive (approche novatrice que j'ai créée) et l'écriture de roman me permettent d'oeuvrer dans ce sens.

A ce jour, j'ai publié trois livres brochés, disponibles également au format numérique (kindle et epub) :



CLEFS POUR LES PERIODES DE CHOIX ET DE DECISIONS



NUMEROLOGIE EVOLUTIVE - s'éveiller à sa vraie nature



PROTECTOR : Un thriller paranormal réaliste.



Pour information, je suis Ingénieur généraliste de formation (HEI - 1990),

Puis je me suis totalement reconverti en 1993 pour me tourner vers le domaine de la connaissance de soi et des ressources humaines.