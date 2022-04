Je m'appelle Emmanuel Martin et j'occupe le poste de Directeur Adjoint de la Production chez TOURISTRA VACANCES, voyagiste spécialisé dans la production de club de vacances en France et à l'Etranger avec Animation francophone commercialisant ses produits essentiellement sur les marchés des collectivités (Comité d'entreprise, associations) en France.



J'encadre une équipe de 5 personnes et suis en poste chez Touristra depuis 11 ans.



Mes compétences :

Management d'équipe