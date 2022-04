Emmanuel MARTIN

Mes compétences s'appuient sur près de 20 années d'expérience dans des environnements internationaux et multiculturels, menant des missions de développement commercial et de management marketing d'offres de produits pour le compte de PME et de multinationale, dans des rôles opérationnel et stratégique.



J'ai l'expérience du pilotage et de l'accompagnement d'équipes sédentaires et terrain, y compris dans des phases de conduite de changement et de transition.



Nos clients ont un objectif essentiel: optimiser au maximum le temps d'exploitation de leur outil de travail tout en réduisant les coûts associés. La valeur ajoutée d'une offre de service après-vente pertiente et compétitive l'aidera à tendre vers la performance souhaitée.



Mes compétences :

Management

Marketing

Coordination de projets

Commerce international

Commerce B2B

Conduite du changement

Automotive