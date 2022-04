Emmanuel MARTINET

Carrière dédiée a la vente dans l univers des produits de la construction.

Connaissance du circuit d affaires B2B, des entreprises et des réseaux de distribution.

Véritable homme de terrain et de challenges, la culture du résultat et de la performance sont mes atouts.

Passionné de rugby a titre personnel, je m inspire largement des techniques de ce sport collectif afin de mener a bien mes différentes missions.