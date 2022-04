Emmanuel MATEO

L'idée d'être la connexion entre l'entreprise et ses clients partenaires est mon principal moteur. Le relationnel et la collaboration avec les équipes du client et les équipes de l'entreprise sont les aspects qui m'intéressent.

Passionné par nature et technologie, je m'investis totalement pour atteindre mes objectifs qu'il soit personnels ou professionnels.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Négociation

Vente

Business plan

Études de marchés