Emmanuel MAULET

Please find my current profil on linkedIn



Après un parcours de direction des ressources humaines et de coaching au sein de grands groupes industriels internationaux, à 45 ans, j' accompagne les hommes et les équipes dans leurs changements.



Depuis 10 ans, j' anime des programmes de leadership au sein d’université d’entreprise, j'accompagne les équipes dans la définition de leur vision et j'aide les managers et les hauts potentiels à vivre positivement les changements des entreprises et des sociétés, en français et en anglais.



Formé à de nombreuses approches de la psychologie comportementale, issu du sport de haut niveau, mon univers personnel est celui d’une famille multi-culturelle.



Mes compétences :

Leadership

Change Management

Coaching

Team Building