Emmanuel MERLAT

Fort d'une formation en commerce international, j'ai aujourd'hui une forte expérience commerciale dans des environnements industriels : l'industrie du cycle et de la moto, l'industrie automobile et l'industrie aéronautique.

Ces différentes missions m'ont permis de construire une expérience en commerce international au travers différents circuits : les réseaux de distribution et agents (cycle et aéronautique), les grands comptes (automobile et aéronautique), les utilisateurs des produits (premières montes, forgerons aéronautiques, motoristes aéronautiques...).

La maîtrise courante de 3 langues (anglais, espagnol et italien) me rend également opérationnel sur différentes zones géographiques.

Mobilité géographique.



Mes compétences :

Animation de réseau

Commerce international

Industrie