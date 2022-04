Emmanuel METROT

J'interviens en qualité de Directeur Commercial Europe et over-seas de Tente Roulettes Polymères (39) pour le groupe allemand TENTE (premier fabricant Mondial de roulettesArray ).

Responsable du développement des ventes de l'ensemble des produits fabriqués sur le site jurassien destinés au secteur médical, industriel et du meuble.

J'assure l'appui et la coordination technico-commercial et marketing auprès et entre les filiales et agences du groupe.

Ma mission intègre de la formation auprès des commerciaux ainsi que le suivi et la négociation avec les grands comptes en France et dans le monde (Espagne – République Tchèque - Europe de l’Est – Amérique Latine – Asie - ...)



Mes compétences :

Anglais

Autonomie

Bâtiment

Coordination

Créativité

Dynamisme

Encadrement

Espagnol

Initiative

International

Logique

Management

Marketing

Organisation

Pragmatisme

Voyages

Vente

Export

Commerce international

Industrie