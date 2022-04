Emmanuel MEULY

Après une première expérience au sein du service juridique de Total à La Défense, j'ai été engagé en 1994 chez SFR en tant que juriste. J'ai exercé cette fonction à Paris, Lille et Aix-en-Provence.



Depuis maintenant quatre ans, j'exerce une activité liée au déploiement de nos antennes-relais au sein de la direction technique. Je suis en contact avec les municipalités, les Préfectures, les syndics pour toute question liée à la présence de nos antennes et à leur évolution future (question technique, sanitaire, réglementaire). A cette occasion, je suis amené à participer à des réunions publiques (riverains, mairies, CHSCT, AG de copropriété, etc.).



Enfin, j'ai en charge la gestion d'un budget destiné à améliorer esthétiquement les antennes-relais existantes.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Reglementation

Relations Extérieures

Télécoms