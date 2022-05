Pierre-Emmanuel PLUNIAN

Compétent en conduite de projet, en mise en place et industrialisation d’activité et d’outils, en délégation d'activité, en migration de système, en description de processus, en suivi budgétaire, en gestion des dépenses, en TEM.



J'ai 15 ans d'expérience dans la gestion des dépenses, la facturation et le revenu assurance, notamment dans les télécoms.



Mes compétences :

Conduite de projet

Facturation

Industrialisation

Informatique

Qualité

Reporting

Télécommunications

Conseil

Microsoft Office

Gestion de projet

Contrôle budgétaire