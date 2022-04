Emmanuel MIAILHES

J'ai acquis une solide expérience à l'international en formant et en dirigeant à l'étranger des équipes opérationnelles pluridisciplinaires et multinationales.

Je veille et participe activement à la formation de mes collaborateurs. La formation continue individuelle et collective demeure un élément moteur de réussite.

Je planifie et coordonne des études transverses pouvant être délocalisées via l'audio et visio conférence. Je prends en compte la réalité logistique et financière de ces projets.

J'amène une analyse concrète afin d'anticiper les problèmes et conseiller les décideurs dans les domaines humain, logistique et sécuritaire tout en veillant au réalisme budgétaire.

Autonome et autodidacte, je comprends les systèmes complexes afin d'en optimiser les capacités et motiver les acteurs.

Je porte un intérêt particulier aux équilibres mondiaux et à la géostratégie qui ont entre autre un impact direct sur l'économie.



Mes compétences :

Management opérationnel

Management d'équipes

Intelligence économique