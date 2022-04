Emmanuel MICHEAU

Les différents Groupes industriels dans lesquels j’ai évolué m’ont permis d’acquérir une très bonne connaissance de développement commercial multi-circuits (Pharmacie – Parapharmacie & GSS) sur les marchés de biens de consommation et de santé.



J’ai développé un savoir faire en stratégie commerciale & négociation auprès des centrales leader et influentes sur leurs circuits :

- Groupements nationaux & régionaux de Pharmacies

- Enseignes de Parapharmacies

- Enseignes spécialisées Puériculture



Au travers de Groupes Structurés, j’ai acquis une solide expérience de l’approche « Sell out » auprès des distributeurs au service des consommateurs.



Mes différentes fonctions m’ont amené à manager des équipes commerciales terrain, des responsables grands comptes, mais également de piloter des projets transverses avec les équipes marketing, logistiques, finances & juridiques.



Mes compétences :

Pharmacie

Parapharmacie

Négociation

Management

Parfumerie

GMS