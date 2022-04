Emmanuel MIE

Silamuse est un projet de création d'entreprise que je porte depuis un peu plus d'un an avec un ami de longue date. Nous souhaitons développer le marché de la chanson personnalisée à destination des particuliers. Nous créons donc des chansons à thème pour les événements de la vie, ainsi que des compositions musicales sur mesure pour les entreprises (communication corporate, films institutionnels, etc). C'est une façon innovante pour un artiste de vivre de son talent tout en restant indépendant. Le marché de la musique se cherche de nouveaux business models, et ce que nous proposons est exactement contraire au modèle existant : nous ne faisons pas de musique pour la diffuser au plus grand nombre, mais des chansons très ciblées, spécifiques, personnalisées, sur commande, pour un usage familial. Du coup, difficile de s'y retrouver et de se faire conseiller et accompagner.

Les structures d'accompagnement ne nous ont pas beaucoup aidé, alors, pour étudier la viabilité du projet, nous avons choisi le portage salarial, avec la société Port'Ability de La Roche sur Yon.



Mon associé compose les musiques, j'écris les textes, et nous chantons tous les deux. Je réalise les pochettes et autres visuels. J'ai créé le site internet, les bases de données associées et tous nos supports de comm.

Féru d'informatique, j'ai été attiré très tôt par la programmation ; à l'époque, il y avait des MO-5 dans les écoles, ça donnait envie ! Le lycée (LPI du Futuroscope) m'a permis d'approfondir la programmation, de découvrir de nombreuses applications et de me former à l'informatique-outil.

Après la bac, j'ai passé un an (sabbatique) aux Etats-Unis (Senior Year at Olympic High School, à côté de Seattle, WA). A mon retour, je me suis inscrit en DEUG d'Anglais (pour m'entretenir) et de Sciences du Langage, par curiosité et par goût, à l'Université d'Orléans.

Mon chemin m'a mené à Toulouse où j'ai été recruté en emploi-jeune dans une école élémentaire, en charge de l'entretien du parc informatique (un bien grand mot), des activités informatiques avec les enfants, de l'enseignement de l'anglais, etc. J'en ai profité pour m'intéresser aux technologies réseau et internet, au monde open source, aux langages C, PHP, MySQL.



Mes compétences :

Autodidacte

COMMERCE

Communication

Création

Développement web

Édition

Informatique

Internet

Microsoft Technologies

Musique

Production

Web