Emmanuel MIGNOT

Directeur d'usine avec 18 ans d'expérience chez PSA Peugeot Citroën et Toyota en France, République Tchèque, et Slovaquie.

J'aime développer la performance des usines et des équipes qui les anime, en m'appuyant notamment sur le lean manufacturing.

Connaissance pratique des différents domaines de la production manufacturière : fabrication, qualité, ressources humaines, déploiement du lean manufacturing.

Compétences/qualités : exigence, rigueur, leadership, force de conviction, capacité de travail, d'analyse, d’organisation et de planification, expérience vécue du Toyota Production System pendant 3 ans et demi.

Marié, 3 enfants.



Mes compétences :

Assembly

Hoshin

Human resources

Kaizen

Leadership

Lean

Lean manufacturing

Manufacturing

Montage

Persuasion

Production

Qualité

Quality

Reliable

Ressources humaines

TPS

TPM

Lean management

Management

5S

Conduite du changement

Conduite de projet