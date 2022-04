Emmanuel MIQUEL

Diplômé d'HEC et de Sciences-Po Paris



Expériences en fusions-acquisitions:

- Opérations abordées: introduction en bourse, cessions, acquisitions, défense et vente

- Qualités développées: solides connaissances tant en modélisation financière et en techniques de valorisation qu’en gestion d’un processus de fusions-acquisitions.



Langues parlées: anglais, espagnol et français



Mes compétences :

Finance

Finance d'entreprise

Fusions acquisitions

Private Equity