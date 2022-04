Emmanuel MOQUET

Chef de projet en Banque Privée, Banque de financement et d'Investissement, j'ai acquis une connaissance du Private Equity durant les 4 dernières années.



J'ai aidé des organisations à atteindre certains objectifs stratégiques à travers l'identification des besoins métier et l'implémentation de la solution adéquate.



Durant mes différentes missions, j'ai développé la capacité de travailler dans un contexte multiculturel, et avec des équipes distantes ou virtuelles.



Mes compétences :

Banque