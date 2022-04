Emmanuel MOREY

Gérant de l’agence TEMPORIS à Colombes (à 13 min de la Gare Saint Lazare), je fais partie du 1er réseau d’indépendants en franchise sur le secteur des Ressources Humaines : CDI, CDD, Intérim et formations



Ouvriers, techniciens, cadres, notre connaissance du tissu économique local, associée à un vivier important de candidats nous permet de recruter pour vous, du personnel compétent et motivé.



Nos équipes, spécialistes des ressources humaines, rompues aux entretiens de recrutement, sélectionnent les profils adaptés à vos exigences dans tous les domaines Industrie, Transport et Tertiaire.



Découvrez une autre conception du recrutement!, contactez-moi !