Je suis Conseiller Financier en Gestion de Patrimoine, après plusieurs années dans le monde de la finance je suis a la recherche de nouvelles opportunités.



ALLIANZ Finance Conseil spécialisée en Gestion de Patrimoine est l’un des 4 réseaux du groupe Allianz.





Mon métier consiste à apporter des solutions personnalisées aux particuliers qui souhaitent créer, valoriser et ou transmettre leur patrimoine.



Grâce à une étude patrimoniale approfondie, j'apporte des solutions personnalisées sur les thèmes suivants:



-Placements financiers

-Constitution d'un capital.

-Audit et bilan retraite.

-Préparation d'un complément retraite

-Protection Familiale et Prévoyance.

-Audit transmission du patrimoine

-Investissements immobiliers (Courtiers en crédits immobiliers...)

-Réduction la pression fiscale (IR, ISF,IS,CSG...)





Je suis a la recherche de nouveaux challenges.



Emmanuel Mounkoro



07 50 60 67 73



Mes compétences :

Placements financiers

Défiscalisation

Analyse

Audit patrimonial

Analyse financière

Aptitudes relationnelles

Aptitudes commerciales

Autonomie dans le travail

Mise en place actions Marketing

Representations commerciales

Mesure de la Performance