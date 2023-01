Philippe JEAN

_________ANIMATION -OPTIMISATION - PILOTAGE - FORCES DE VENTE BtoC_________



Après un long parcours dans l'animation et le management des forces de vente, de mai 2010 à mai 2013 j'ai été en charge du pilotage "opérationnel" du Réseau National de 25 agences et 6 Call Centers SOFINCO

-1.200.000 appels entrants / 150.000 appels sortant,

-300.000 demandes de prêts par téléphone / 350.000 demandes de prêts par le canal Web

au cumul 2012



De Juin 2013 à Septembre 2015, je change d'environnement et exerce le poste de "Coordinateur Opérationnel Recouvrement et Surendettement" (création de poste)



A compter de Septembre 2015, dans le cadre d'une création de poste on me propose de prendre en charge le Pilotage de la Performance de la Relation Client de Crédit Agricole Consumer Finance dans sa version post fusion (fusion SOFINCO/FINAREF intervenue 3 ans auparavant)





Mes compétences :

Animation force de vente

Analyse et Pilotage réseau de vente

Maitrise des techniques de vente BtoC

Excel et powerpoint

Audit unités commerciales

Créativité

Crédit à la consommation

Reporting