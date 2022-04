Emmanuel MOY

Technicien dans le domaine de l'analyse environnementale durant 15 ans dans un laboratoire d'analyses accrédité COFRAC et agrée par le Ministère de l'Environnement, j'ai pu réaliser plus de 50 méthodes analytiques.

Cette expérience m' a permise de devenir responsable d'un service de 10 personnes durant 5 ans, en manageant aussi bien la technique que la qualité et la sécurité, et en gérant un portefeuille de plus de 300 clients.



Depuis juin 2013, je suis devenu chargé de comptes en assurant la gestion et le suivi d'un portefeuille de plus de 1000 clients.



Mes compétences :

Anglais lu

Informatique

Anglais parlé

Management

Relationnel client

Gestion de la qualité

Organisation du travail

Environnement

Chimie