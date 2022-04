Emmanuel MULLER

Ingénieur en Agriculture avec une spécialisation en Gestion et Management, j'ai complété ma formation initiale par un Master en Management aux Pays-Bas.



Au sein de Nestlé Suisse, je repris la responsabilité de l'ensemble du services des Achats Services et Matières Indirectes (depuis Janv 2009), après avoir été en charge de la gestion de l'ensemble des achats opérationnels au sein du marché.

Mes maîtres mots: proactivité et challenge de l'existant.





Trilingue Français, Anglais et Allemand. Bases rapidement perfectibles en Espagnol.



Mes compétences :

Achat

Agriculture

Procurement

Supply chain